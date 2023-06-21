1. Soru sorun

Başka bir kişinin sizin hakkınızdaki fikrini etkilemenin en kolay yollarından biri, konuşmanıza birkaç düşünceli soru eklemektir. Pek çok insan kendilerinden bahsetmenin birini kazanmanın iyi bir yolu olduğunu varsayar, genellikle onlara bazı sorular sormak da daha iyidir. Aslında, Psikolojik Bilim Derneği tarafından 2017 yılında yapılan bir araştırma, soru sormanın beğeninizi artırdığını buldu.

Güçlü ilişki becerileri geliştirmek için iş dünyasının liderleriyle birlikte çalışan Susan McLennan, "Odaklanmayı sizden alıp diğer kişiye odaklıyor, bu da sizi hemen daha az bencil ve daha sevimli yapıyor. Soru sormak, diğer kişiye, onun olduğu ve söylemek zorunda olduğu her şeyle çok ilgilendiğinizi söyler." diye açıklıyor.

Bir görgü kuralları uzmanı ve ilişki koçu olan Lisa Mirza Grotts, diğer kişiyi açmaya teşvik eden sorular sormayı öneriyor. Grotts, "Evet veya hayır dışında yanıtlar toplayan sorular sorun" diyor. Bu şekilde, diğer kişi, güçlü bir uyum paylaştığınızı hissederek görüşmeden ayrılacaktır.