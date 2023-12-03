Bu talihsiz durumlar sizin başınıza gelse ne yapardınız?
Hayat zaman zaman herkesin üzerine gelir. Ancak bazıları o kadar trajikomik olabilir ki anlık olarak üzülseniz de daha sonra gülerek hatırlarsınız çünkü zamanla her sorun, kahkahalarla dolu anılara dönebilir.
"Bugün erken saatlerde şiddetli rüzgârın ardından arkadaşımın arabası bir ağaç tarafından ezildi."
“Geçen gün çok büyük bir fırtına yaşadık ve bu arkadaşımın başına geldi.”
"Yatak odamın tavanı çöktü."
“Bu ağaç düştü ve tüm çimleri de beraberinde sürükledi.”
"Filmlerde bunun olduğunu gördüm ama gerçek hayatta göreceğimi hiç düşünmemiştim."
“Yetiştirdiğim karpuz.”
"Kiracılar bugün beni arayıp tuvaletin sifonu çekemediğini söylediler, tesisatçı da bu duruma getirdi."
"Bisiklete binmek yerine araba sürmeye karar verdiğimde bu durum işe giderken başıma geldi."
“Fritözümü ahşap zemine düşürdüm.”
“Yeni bir işe başladım ve her vardiyanın sonunda kulak tıkaçlarını geri dönüştürdükleri söylendi. Sanırım gidip kendiminkini alacağım.”
“Yaklaşık 1 ay boyunca büyük bir torba dolusu gevrek yedim. Dibe indim ve 3 paslı vida buldum.”
"Bu benim bagajım ve uçakta değil."