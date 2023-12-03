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        Haberler Yaşam Bu talihsiz durumlar sizin başınıza gelse ne yapardınız?

        Bu talihsiz durumlar sizin başınıza gelse ne yapardınız?

        Hayat zaman zaman herkesin üzerine gelir. Ancak bazıları o kadar trajikomik olabilir ki anlık olarak üzülseniz de daha sonra gülerek hatırlarsınız çünkü zamanla her sorun, kahkahalarla dolu anılara dönebilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 10:01 Güncelleme: 03.12.2023 - 10:01
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        "Bugün erken saatlerde şiddetli rüzgârın ardından arkadaşımın arabası bir ağaç tarafından ezildi."

        2

        “Geçen gün çok büyük bir fırtına yaşadık ve bu arkadaşımın başına geldi.”

        3

        "Yatak odamın tavanı çöktü."

        4

        “Bu ağaç düştü ve tüm çimleri de beraberinde sürükledi.”

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        "Filmlerde bunun olduğunu gördüm ama gerçek hayatta göreceğimi hiç düşünmemiştim."

        6

        “Yetiştirdiğim karpuz.”

        7

        "Kiracılar bugün beni arayıp tuvaletin sifonu çekemediğini söylediler, tesisatçı da bu duruma getirdi."

        8

        "Bisiklete binmek yerine araba sürmeye karar verdiğimde bu durum işe giderken başıma geldi."

        9

        “Fritözümü ahşap zemine düşürdüm.”

        10

        “Yeni bir işe başladım ve her vardiyanın sonunda kulak tıkaçlarını geri dönüştürdükleri söylendi. Sanırım gidip kendiminkini alacağım.”

        11

        “Yaklaşık 1 ay boyunca büyük bir torba dolusu gevrek yedim. Dibe indim ve 3 paslı vida buldum.”

        12

        "Bu benim bagajım ve uçakta değil."

        13

        "Utangaç bir mesanem var ve en kötü kabusuma doğru yürüdüm."

        Kaynak: Reddit, Imgur

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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