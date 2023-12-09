Bu teste göre 4 kişilik tipinden hangisisin? Baskın, alıcı, kaçınan, sosyal!

b) Beklentilerim hep boşa çıkıyor kimseye güvenmemeliyim ama birilerine de güvenmek zorundayım.

c) Bir ortamda başkaları da varsa sorumluluk almak istemem.

a) Bir sorun olduğunda kaçmak ve zamana bırakmak en mantıklı çözümdür.

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4. SOSYAL TİP

a) Sorunların çözümünde kendi yararım kadar başkalarının da yararını gözetmeliyim.

b) Bana göre çözülmemiş sorun yoktur, çözümü için uğraşılmamış sorun vardır.

c) Empati düzeyim yüksektir.

Not: Yukarıdaki test her bir kişilik tipinin özellikleri dikkate alınarak makalenin yazarı tarafından kişilik tipi hakkında kişiye fikir vermesi için oluşturulmuştur. Tüm kişilikler kendilerine özgüdür. Kişilik tipleri Adler'in de belirttiği gibi mutlak bir gerçekliği ifade etmez sadece kullanışlı kurgulardır.

Kaynak: "Alfred adler’in kişilik kuramı’nın demokrasi düşüncesi açısından önemi" Uludağ Üniversitesi, Semih, E.