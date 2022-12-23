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Bu ülkede tek bir çöp bile yok! Singapur'daki çöplerin hepsi elektriğe dönüşüyor

Singapur'da uygulanan bir çöp toplama sistemi insanı hayrete düşürüyor! Bu sistem sayesinde sadece sokakların temizliği değil, ülkedeki elektrik ihtiyacının bir kısmı da karşılanıyor.

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  • Bu ülkede tek bir çöp bile yok! Singapur'daki çöplerin hepsi elektriğe dönüşüyor

    Dünyadaki atık sorunu giderek ciddileşiyor ancak görünüşe göre Singapur için bu bir sorun teşkil etmiyor. Ülkede geliştirilen atık sistemi oldukça ilginç!
  • Bu ülkede tek bir çöp bile yok! Singapur'daki çöplerin hepsi elektriğe dönüşüyor

    Singapur'da bütün çöpler, yetkililer tarafından toplanıyor. Elbette, bu 7/24 devam eden ve oldukça zahmetli bir iş. Toplanan çöpler, yakma tesisi denilen bir yerde toplanıyor ve burada topluca yakılıyor.
  • Bu ülkede tek bir çöp bile yok! Singapur'daki çöplerin hepsi elektriğe dönüşüyor

    Singapurlular, bu işlem sırasında hava temizliğine de önem veriyor. Çöpleri yakarken çıkan gaz, özel filtreler sayesinde temizleniyor. Böylece hava temizliği sağlandığı gibi Singapur vatandaşlarına oksijen olarak da geri dönüyor.
  • Bu ülkede tek bir çöp bile yok! Singapur'daki çöplerin hepsi elektriğe dönüşüyor

    Yakılan atıklardan gelen ısı daha sonra, binlerce eve güç sağlamak adına elektrik olarak kullanılıyor.

     
  • Bu ülkede tek bir çöp bile yok! Singapur'daki çöplerin hepsi elektriğe dönüşüyor

    Bu sistemin tek dezavantajı, yakma işleminden sonra kalan küller. Ancak onun için de bir çözüm var! Küller, insan yapımı bir adaya götürülüyor.
  • Bu ülkede tek bir çöp bile yok! Singapur'daki çöplerin hepsi elektriğe dönüşüyor

    Burada, okyanus veya denizle herhangi bir bağlantısı olmayan özel bir suya dökülüyor. Küller, herhangi bir zehir içermiyor hatta suda yaşayan canlılar, hayatlarını sorunsuzca devam ettirebiliyor. 

    Kaynak: The Logical Indian

 

 

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