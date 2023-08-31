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        Haberler Magazin Bu ülkelere giremiyorlar! Bazı ülkelere girişi yasaklanmış olan ünlüler

        Bu ülkelere isteseler de giremiyorlar! Bazı ülkelere girişi yasaklanmış olan ünlüler

        Ünlülerin geniş kitlelere hitap eden hayatları ve yaptıkları işler bazen diplomatik veya hukuki nedenlerden dolayı dünya ülkelerinde sorun yaşamalarına neden olabiliyor. Uluslararası üne sahip olan çoğu Hollywood yıldızı veya sanatçı bu gibi durumlardan dolayı belirli coğrafyalara adım atamıyorlar. İşte ünlülerin isteseler de giremeyecekleri, girişi yasak olan ülkeler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 14:26 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:26
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        1

        BEYONCE - MALEZYA

        Malezya'da bulunan diyanet işleri ile Beyonce'un sahne şovlarının müstehcenliği arasındaki ilişki halk için uygun bulunmadığından dolayı ülkeye girişi yasaklandı.

        2

        LADY GAGA - MALEZYA VE ENDOZNEZYA

        Lady Gaga'nın gösterişli sahne kıyafetleri Endoznezya hükümeti tarafından hoş karşılanmadığından dolayı ülkeye girişi yasaklandı. Malezya'da uygulanan yasak ise ünlü şarkıcının bazı şarkılarında kullandığı sözlerden dolayı kaynaklandığı biliniyor.

        3

        GİGİ HADİD - ÇİN

        Dünyaca ünlü mankenin Buddha şeklinde kurabiye yapması Çin Hükümeti tarafından ırkçılık olarak gösterildi ve ülkeye girişi yasaklandı.

        4

        MİLEY CYRUS - ÇİN

        2009 yılında çekik gözlü fotoğrafını paylaştığı için Çin'in Dışişleri Bakanı Yang Jiechi, Amerika'nın küstah tavrına sessiz kalmayacaklarını dile getirerek Cyrus'un Çin'e girişini yasakladı.

        5

        SELENA GOMEZ - ÇİN

        Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama ile 2016 yılında çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Gomez'in bu hareketini doğru bulmayan Çin hükümeti, ünlü şarkıcının ülkeye girişini yasakladı.

        6

        JUSTİN BİEBER - ÇİN

        Ünlü şarkıcının genç kuşaklara kötü örnek olduğu düşüncesiyle 2017 yılına Çin'e girişi yasaklandı.

        7

        KATY PERRY - ÇİN

        Katy Perry'nin 2015 yılında verdiği Taipei konserinde, Tayvan'ın sembolü sayılan ve bayrağında yer alan ayçiçek tasarımlı elbise giydiği için Çin hükümeti bu olayı ırkçılıkla suçladı ve ülkeye girişini yasakladı.

        8

        BRAD PİTT - ÇİN

        1997 yılında vizyona giren ve Brad Pitt'in başrol oyuncusu olduğu "Seven Years in Tibet" filmi Pitt'in ülkeye tamamen girişini yasakladı.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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