Haberler Magazin Bu ülkelere giremiyorlar! Bazı ülkelere girişi yasaklanmış olan ünlüler

Bu ülkelere isteseler de giremiyorlar! Bazı ülkelere girişi yasaklanmış olan ünlüler Ünlülerin geniş kitlelere hitap eden hayatları ve yaptıkları işler bazen diplomatik veya hukuki nedenlerden dolayı dünya ülkelerinde sorun yaşamalarına neden olabiliyor. Uluslararası üne sahip olan çoğu Hollywood yıldızı veya sanatçı bu gibi durumlardan dolayı belirli coğrafyalara adım atamıyorlar. İşte ünlülerin isteseler de giremeyecekleri, girişi yasak olan ülkeler. Habertürk Giriş: 31.08.2023 - 14:26 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:26 facebook

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BEYONCE - MALEZYA Malezya'da bulunan diyanet işleri ile Beyonce'un sahne şovlarının müstehcenliği arasındaki ilişki halk için uygun bulunmadığından dolayı ülkeye girişi yasaklandı.

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LADY GAGA - MALEZYA VE ENDOZNEZYA Lady Gaga'nın gösterişli sahne kıyafetleri Endoznezya hükümeti tarafından hoş karşılanmadığından dolayı ülkeye girişi yasaklandı. Malezya'da uygulanan yasak ise ünlü şarkıcının bazı şarkılarında kullandığı sözlerden dolayı kaynaklandığı biliniyor.