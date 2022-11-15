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Bu ürünleri asla birleştirmeyin! "Daha iyi temizlik" için karıştırdığınız ürünler sağlığınızı tehlikeye atıyor!

Evimizin daha temiz görünmesi için bazı yöntemler deneriz. Özellikle internet araştırmaları sonucunda bulduğumuz çeşitli temizlik malzemelerini karıştırarak, daha güçlü ürünler elde ettiğimizi düşünürüz. Aslında çok yanlış! Çünkü bu karıştırdığınız malzemelerle evi temizlerken, kendi sağlığınızı risk altına alıyorsunuz. İşte karıştırılınca zehir saçan kimyasallar...

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  • Bu ürünleri asla birleştirmeyin! "Daha iyi temizlik" için karıştırdığınız ürünler sağlığınızı tehlikeye atıyor!

    Ev temizliği için kullandığınız malzemeleri karıştırdığınızda, sağlığınızı riske attığınızı biliyor musunuz? Daha temiz bir ev için, internet sayfalarında yazan kimyasal karışımları sakın kullanmayın. Çünkü bu ürünler karıştığı zaman resmen zehir oluyor. 
  • Bu ürünleri asla birleştirmeyin! "Daha iyi temizlik" için karıştırdığınız ürünler sağlığınızı tehlikeye atıyor!

    ÇAMAŞIR SUYU VE BAŞKA DETERJANLAR

    Çamaşır suyu içerisine eklenen, bulaşık deterjanı, tuvalet temizleyicileri ya da cam temizleyicileri kesinlikle birbirine karıştırılmamalıdır. Çünkü bu birleşimler klor gazı üretir ve solunum sorunlarını beraberinde getirebilir.
  • Bu ürünleri asla birleştirmeyin! "Daha iyi temizlik" için karıştırdığınız ürünler sağlığınızı tehlikeye atıyor!

    AMONYAK VE ÇAMAŞIR SUYU

    Solunum sistemini ciddi riske atan bu birleşim birçok zehirli gazı beraberinde üretir. En riskli olanı ise bu kombinasyon, yüksek konsantrasyonlarda amonyak ve kloramin, patlayıcı madde üretir.
  • Bu ürünleri asla birleştirmeyin! "Daha iyi temizlik" için karıştırdığınız ürünler sağlığınızı tehlikeye atıyor!

    SİRKE VE ÇAMAŞIR SUYU

    Çamaşır suyunun içerisine sirke eklemek, temizlik sırasında sıklıkla yapılır. Fakat bu birleşim göz yanıklarına ve akciğer hasarlarına yol açabilen gazlar üretir.
  • Bu ürünleri asla birleştirmeyin! "Daha iyi temizlik" için karıştırdığınız ürünler sağlığınızı tehlikeye atıyor!

    KARBONAT VE SİRKE

    Daha iyi bir temizlik için en çok birbirine karıştırılan ikililerden biri de sirke ve karbonattır. Sirke asittir, karbonat ise zayıf bir bazdır. Bu ikili birbirine karıştığı zaman nötralize ederek su üzetir, çözelti etkisiz hale gelir. Bu iki karışımı karıştırırken patlama riski vardır.
  • Bu ürünleri asla birleştirmeyin! "Daha iyi temizlik" için karıştırdığınız ürünler sağlığınızı tehlikeye atıyor!

    OKSİJENLİ SU VE SİRKE

    Bu ikili aynı kap içerisine girdiğinde  yüksek konsantrasyonlarda cildi, gözlerinizi, boğazınızı, burnunuzu ve ciğerlerinizi tahriş edip zarar verebilecek olan perasetik asit üretirler.

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