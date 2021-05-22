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"Sıcakta nemlenen maske sık sık değiştirilmeli"

Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Emine Türkoğlu, hava sıcaklığı nedeniyle nemlenen maskelerin sık sık değiştirilmesi gerektiğini söyledi

BU UYARIYA DİKKAT! Çok önemli maske uyarısı! - Haberler
Çok önemli maske uyarısı!
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DHA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Türkoğlu, cerrahi maskelerin sıcak havada doğru kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

MASKEDE NEM HİSSETTİĞİNİZDE...

Koronavirüsün temel bulaşma yolunun damlacık olduğunu söyleyen Dr. Türkoğlu, "Kapalı ve kişi sayısının fazla olduğu ortamlarda bulaş çok yüksek. Açık havada, insan sayısının fazla olmadığı yerlerde çok fazla bulaş beklemiyoruz. Buralarda maske takılması çok şart değil. Bu maskelerin kullanım süresiyle ilgili de çok net bilgi veremeyiz ama nemlendiği zaman değiştirmek lazım. Islandığı zaman artık bu maskelerin koruyucu özelliği olmuyor. Her ıslandığında, nemlendiğinde değiştirmek gerekiyor. Tabi yazlarında haliyle sıcaklıklar da çok yüksek, mevsim normallerinin üstünde dolayısıyla çok fazla nemleniyor ve ıslanıyor. Bu durumda koruyuculuğu azalıyor. Sık sık değiştirmek gerekiyor. Özellikle kalabalık ortamlarda, kişi sayısının yoğun olduğu ortamlarda sık sık değiştirmek gerekiyor maskeleri. Nemlendiğinde, o nemi hissettiğinizde maske mutlaka değiştirilmeli" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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