Bu yaz çocuklarla tatil, ama nasıl?

Okullar kapandıktan sonra şehrin içinde nasıl vakit geçirebilecekler? Endişelerimizde haklıyız, öte yandan bu yaz için bir şeyler planlamamız gerekiyor. Güvenli bir tatil planı nasıl yapılabilir?

Küçük gruplar ve az insan

Tatil planınız her ne olursa olsun, mümkün olduğunca az insanla kontak kurmaya çalışın. Dışarıda kalın ve açık hava aktivitelerine yönelin. Ziyaretçinin olmadığı, kısa tatiller düşünebilirsiniz. An itibariyle kalabalık oteller, havuzlu tatiller, uzmanlar tarafından önerilmiyor. Büyük otellerdense küçük yerleri planlarınıza dahil edebilir ve riski azaltabilirsiniz.

Ülkemizde son derece yaygın olan köy tatili, koronavirüsün oradan oraya taşınması nedeniyle iyi düşünülmesi gereken bir alternatif. Ziyaretçinin az olacağı ve merkezden uzak evlerin riski daha az olabilir. Öte yandan yayla tatili, özellikle Karadeniz gibi ormanlık alanlar, evlerin birbirinden çok uzak olduğu ve oksijenin bol bulunduğu yerlerdir. Ülkemizde son yıllarda yayla turizmi oldukça gelişti. Turlar insan sayısının artması anlamına geldiğinden küçük gruplar halinde kalmaya özen göstermek önemli.

Plajlar

Sosyal mesafe kuralına uyulduğu taktirde plaj tatili, düşük risk olarak kabul ediliyor. Özellikle de koyları, kalabalık olmayan saatleri tercih ederseniz, virüs riskini de azaltmış olabilirsiniz. Akdeniz ve Ege bölgesinde, kalabalıklığı ile bilinen gözde tatil beldelerinin yerine haritayı biraz daha karıştırmakta fayda olabilir. Bu sayede ülkemizin küçük cennetlerini keşfedebilirsiniz. Plajlarda maske takmanın önemini de hatırlatmakta fayda var; belki denize girerken değil ama kumdayken maske takmaya devam etmek gerekiyor.

Havuzlar kalabalık olacaktır

Şehirlerdeki ve tatil beldelerindeki havuzlar, yaz boyunca en kalabalık yerlerden olacaktır. Özellikle de yazın bu kadar sıcak geçeceği tahmin edilirken… Belirli bir alanı bulunan, genişlemesi zor yerler. Sosyal mesafenin korunması da havuz başlarında çok zor olacaktır. Uzmanlar, bu tür alanların kontrol edilmesinin zor olmasına vurgu yapıyorlar.

Kamp

Kalabalıktan uzaklaşmak, doğa ile iç içe olmak ve sakinlik… Kamp yapmak, bu yazın en mantıklı aktivitelerinden biri olabilir. Öte yandan uzmanlar, kampların günü birlik yapılmasını öneriyorlar. Fazla ıssız alanlarda uzun süre kalmanın olağan tehlikelerinin yanı sıra popüler kamp alanlarının da kalabalık olması da cabası. Ayrıca kamp alışverişi ve diğer hazırlıkların da kalabalığa girmeden, internet ve mesafeli satışla yapılması öneriliyor. Kamp alanının doğru seçilmesi, ne çok ıssız ne de kalabalık olmaması gibi belli başlı şeylere dikkat edildiğinde, doğada geçen birkaç gün, kapalı alanlardan daha az risk taşıyacaktır. Eğer şehirden çıkma şansınız yoksa günü birlik doğa yürüyüşleri, milli parklar, piknik alanları da tercih edilebilir. Elbette kalabalık gün ve saatlerden kaçınarak…

Oyun grupları

Bu yaz okulların kapalı olması ve kreş ile yaz okulu benzeri aktivitelerin de sınırlılığı, çocukların sosyalleşmesinin önündeki engellerden biri. Yakın ailelerle kısa süreli ve açık havada yapılan aktiviteler, çocukların da yaşıtlarıyla vakit geçirmesine yardımcı olacaktır. Burada önemli olan yine açık hava vurgusu. Oyun grupları kurarak çocuk bahçelerinde buluşmalar organize etmeyi düşünebilirsiniz. Ancak dezenfekte, sosyal mesafe, maske gibi zorunlulukları kontrol edebildiğiniz sürece…

Çocuklar sosyal mesafeyi koruyamıyor

Koronavirüs sürecinde çocukların evde kalmalarının en büyük nedenlerinden biri uzak durmayı düşünemiyor olmaları. Çocuk, temasla iletişim kurma ihtiyacı hisseder ve oyunlarında da dokunma vardır. Bu durum çocukları sadece koronavirüsten değil, her türlü salgın hastalıktan korumayı son derece zorlaştırıyor. Açık alanın, dezenfekte etme sorunları olsa da kapalı alan ise birbirlerine daha yakın durmaları anlamına geliyor. Çocuklarımızı yaz aylarında götürdüğümüz spor okulları, müzik dersleri, kreş ve etüt benzeri yerler daha fazla risk taşıyor. Çocuklarımız kendilerini koruyamadıkları için bizim onları korumamız gerekiyor.

Maskenin önemini unutmayalım

Tüm dünyada normalleşme sürecinin başlamış olması, virüsün ortadan kalktığı anlamına gelmediği konusunda uyarılara kulak asmamız gerekiyor. Maske, an itibariyle dışarıda geçirdiğimiz vakitlerdeki en güçlü korumamız. Yaz boyunca da maske kullanmaya devam etmemiz gerekecek. Çocuklarımız da bizler gibi maskeyi kullanmaya alışmalılar. Onları toplumdan ve tüm aktivitelerden izole etme şansımız yok. Koronavirüse karşı, maske ve sosyal mesafe kurallarından taviz vermeden, kontrollü tatil planları yapacağız.