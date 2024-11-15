"Bu yeni bir çözüm süreci değil devlet inisiyatifi"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Uçum, "Bu bir çözüm süreci değilse nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Devlet inisiyatifi. Arkadaşlar çözüm sürecinin Türkiye siyasal müktesebatında bir anlamı var. Çözüm süreci derken akıllarda kalan ne? Sonuçta birtakım müzakereler, İmralı'yla görüşmelerin olduğu vesaire. Akil insanlar heyetiyle Türkiye'nin dolaşılıp bir yaklaşımın anlatıldığı, ortaklaşa basın toplantıları yapılıp kamuoyuna birtakım açıklamaların yapıldığı, Nevruzlarda Öcalan'ın mektubunun okutulduğu bir süreç vardı. Sayın Bahçeli bu yaklaşımı ortaya koyduktan sonra, sayın Cumhurbaşkanı bir paradigma değişimini ortaya koyduktan sonra hep bu yeni çözüm süreci midir dendi. Hayır, bu bir devlet inisiyatifidir. Bunun altını çizerek söylüyorum."