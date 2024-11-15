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        "Bu yeni bir çözüm süreci değil devlet inisiyatifi"

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan'a çağrısıyla ilgili konuştu. Uçum, "Bu yeni bir çözüm süreci değil devlet inisiyatifidir. Bunun altını çizerek söylüyorum. Devlet illa birtakım şeyleri bazı yerlerle müzakere ederek yapmak zorunda değil" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 09:56 Güncelleme: 15.11.2024 - 09:56
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        "Çözüm süreci değil devlet inisiyatifi"
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        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Uçum, "Bu bir çözüm süreci değilse nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Devlet inisiyatifi. Arkadaşlar çözüm sürecinin Türkiye siyasal müktesebatında bir anlamı var. Çözüm süreci derken akıllarda kalan ne? Sonuçta birtakım müzakereler, İmralı'yla görüşmelerin olduğu vesaire. Akil insanlar heyetiyle Türkiye'nin dolaşılıp bir yaklaşımın anlatıldığı, ortaklaşa basın toplantıları yapılıp kamuoyuna birtakım açıklamaların yapıldığı, Nevruzlarda Öcalan'ın mektubunun okutulduğu bir süreç vardı. Sayın Bahçeli bu yaklaşımı ortaya koyduktan sonra, sayın Cumhurbaşkanı bir paradigma değişimini ortaya koyduktan sonra hep bu yeni çözüm süreci midir dendi. Hayır, bu bir devlet inisiyatifidir. Bunun altını çizerek söylüyorum."

        "Devlet illa birtakım şeyleri bazı yerlerle müzakere ederek yapmak zorunda değil" diyen Uçum şunları kaydetti: "Hatta belki bu süreçte devlet bütün birikimi üzerine bu inisiyatifle kökten bir çözüm için, tırnak içinde söylüyorum, sorunun çözümü için bir adım atıyor. Bunun adı terörsüz Türkiye'ye yönelik devlet inisiyatifi. Bunun sosyal, siyasi ve psikolojik bir adı olacaksa, terörün sonlandırılması, terörün sona erdirilmesi, kardeşliğin güçlendirilmesi. Ya da milli birlik ve kardeşlik projesi. Ya da Türkiye'nin bütün kesimlerinin, Kürtlerin de dahil herkesin devletine en yüksek seviyede sahip çıkması, ülkesine en yüksek seviyede sahip çıkmasının koşullarını sağlama inisiyatifi. Dolayısıyla bu asla akıllarda kaldığı gibi ne eski tarzda ne de onun yeni versiyonunda bir çözüm süreci değildir."

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