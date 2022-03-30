CAMİLERDE TERAVİH KILINACAK MI?

"Salgın hastalık sebebi ile 2 yıl aradan sonra bu yıl teravih namazlarını camilerimizde cemaatle birlikte kılacağız. Hastalık belirtileri taşıyan kardeşlerimizin cemaate katılmamaları, hastalıkları geçinceye kadar hiç olmazsa sabretmelerini özellikle istirham ediyorum. Bu bağlamda, ramazan ayı boyunca irşad faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz.

5 vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır. Camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda mukabeleler okunacaktır. Camilerimizdeki mukabeleye katılamayacak olan vatandaşlarımız, ramazan ayı boyunca her gün Diyanet TV'de okunacak mukabeleleri takip edebilirler.