Bu yılın ilk 7 ayında 40 bin İsrailli ülkeyi terk etti

İsrail Merkezi İstatistik Dairesi, 2024'ün ilk 7 ayında 40 bin İsraillinin ülkeyi terk ettiğini bildirdi.

Kanal 13 televizyonunun İsrail Merkezi İstatistik Dairesinden aktardığı habere göre, İsraillilerin yurt dışına göçünde dikkate değer bir artış kaydedildi.

"Negatif göç" olgusundaki büyük artışı ortaya koyan yeni istatistiğe göre, Ocak 2024-Temmuz 2024 döneminde 40 binden fazla İsrailli ülkeyi terk etti.

Aynı istatistiğe göre, 2023 yılı içinde yaklaşık 55 bin 300 İsrailli yurt dışına göç etti. Aynı yıl içinde 27 bin kişi İsrail'e geri döndü veya başka bir ülkeden İsrail'e göç etti.