Bu yılki yangınlarda 4 bin 298 hektar orman alanı zarar gördü

AA

Karacabey, AA muhabirine, bu yıl çıkan orman yangınları sonucu tahrip olan alanlar ve buralarda yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Orman yangınlarıyla mücadelede önleme, söndürme ve rehabilite olmak üzere 3 stratejilerinin olduğunu belirten Karacabey, önleme çalışmaları kapsamında eğitim ve bilinçlendirme ile teknik çalışmaların ön planda tutulduğunu söyledi.

Karacabey, teknik çalışmalar çerçevesinde, yerleşim yeriyle ormanlar veya tarım arazileri arasında yanmaya dayanıklı ağaç türlerinden şeritler oluşturularak, yangınların ormanlara sıçramasına engel olmaya çalıştıklarını, ormanların yanıcı madde yükünü azaltmak için de yol kenarlarındaki eğimli alanların temizlendiğini anlattı.

Yapılan eğitim faaliyetleri ve teknik çalışmalara rağmen çeşitli nedenlerle her yaz dönemi yangın olaylarının yaşandığına işaret eden Karacabey, "Yıl başından 19 Ağustos'a kadar ülke genelinde çıkan 1800 orman yangını sonucu 4 bin 298 hektar orman alanı zarar gördü." dedi.

Karacabey, son 6 yılın orman yangını verilerine de değinerek, şu bilgileri verdi:

"Bundan önceki son 6 yılın 7 aylık verilerine bakıldığında, en fazla yangın 2016 yılında çıkarken en çok alan 2017 yılında tahrip oldu. 2014'te 1061 yangında 1191 hektar, 2015'te 840 yangında 1027 hektar, 2016'da 1474 yangında 5 bin 540 hektar, 2017'de 1121 yangında 7 bin 209 hektar, 2018'de 978 yangında 2 bin 934 hektar, geçen yıl 1011 yangında 2 bin 221 hektar alan zarar gördü."

- Yangınları söndürmek için 93 bin ton su kullanıldı

Yangına ilk müdahale süresini 12 dakikaya kadar indirdiklerine dikkati çeken Karacabey, bu yıl söndürme çalışmalarına, 4 bin 640'ı teknik eleman, 4 bin 844'ü memur, 23 bin 996'sı işçi olmak üzere 33 bin 480 personelin katıldığını ifade etti.

Karacabey, orman yangınlarına müdahalede teknik araçların da önemli bir yeri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Söndürme çalışmalarına 1903 ilk müdahale aracı, 5 bin 256 arazöz, 364 dozer, 79 greyder, 283 traktör, 10 kamyon ve 1136 diğer muhtelif araçlarla birlikte 9 bin 40 araç katılmıştır. Hava araçlarımıza değinecek olursak, söndürme faaliyetlerinde 25 adet Mİ-8 ve KA-32 tipi helikopterle 3 bin saat uçuş yaparak 30 bin sorti (Atış) ve 75 bin ton su, 1 adet Mİ-26 tipi helikopterle 90 saat uçuş yaparak 900 sorti ve 13 bin 500 ton su, 2 adet BE-200 amfibik uçakla 228 saat uçuş yaparak 568 sorti ve 4 bin 676 ton su olmak üzere tüm hava araçlarımızla toplamda 3 bin 318 saat uçuş sonucu 31 bin 468 sorti yaparak 93 bin 176 ton su kullanılmıştır."

Yangınların çıkış nedenlerine de değinen Karacabey, bu yılki 1800 yangından 540'ının ihmal ve dikkatsizlik, 957'sinin faili meçhul, 31'inin kasıtlı, 156'sının doğal nedenlerden, 116'sının ise kaza nedeniyle çıktığını söyledi.

Karacabey, orman yangınlarının mevsimsel etkilere bağlı olarak, Ege, Akdeniz ve Marmara kıyılarında yoğunlaştığını dile getirdi.

- "Yanan ormanların yerine yenileri yetiştirilir"

Karacabey, çeşitli mecralarda, yanan orman arazilerinin farklı ticari amaçla kullanıldığı ve kullanılacağı iddialarının gündeme getirildiğini anımsatarak, bunların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Anayasanın ormanlarla ilgili düzenlemeleri içeren 169'uncu maddesinde, yanan orman alanlarının başka amaçla kullanılamayacağının belirtildiğine dikkati çeken Karacabey, "Kanunda 'Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Bu ormanlar zaman aşımı ile mülk edinilemez.' denilmektedir." ifadelerini kullandı.

Karacabey, anayasal güvence altına alınan ormanlarda yangınlardan zarar gören alanların hiçbir şekilde başka bir amaçla kullanılmasına izin verilemeyeceğini, imara açılamayacağını belirterek, "Yanan alanlar, ormancılık tekniklerine göre rehabilitasyon, gençleştirme ve ağaçlandırma çalışmalarıyla en kısa sürede tekrar eski yapısına kavuşturuluyor." dedi.