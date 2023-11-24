Aç karnına tüketilmemesi gereken 20 yiyecek
Aç karnına tüketilen bazı yiyecekler mide ve bağırsağa zarar verebilir. İşte aç karnına tüketilmemesi gereken 20 yiyecek
MEYVE SUYU
Özelikle meyve asitleri açısından yüksek olan turunçgiller, boş midede ekşimeye neden olabilr. Ayrıca gastrit ve mide ülseri riskini artırabilir.
ASİTLİ İÇECEKLER
Sabahları asitli içecekler tüketmek mukoza zarına zarar verebilir. Mide kan akışını azaltarak yiyeceklerin daha yavaş sindirilmesine neden olabilir.
BAHARATLAR
Baharatlı yiyecekler gaz oluşumuna neden olabilir ve midenizde asit üretimini artırabilir.
MUZ
Mideniz boşken muz yemek kandaki magnezyum oranının yükselmesine neden olur. Bu durum kalp sağlığınıza zarar verebilir.
ÇİĞ SEBZELER
Çig sebzeler zengin amino asit kaynaklarıdır. Ancak özellikle aç karnına tüketilen çiğ sebzeler yanma, şişkinlik ve karın ağrısı gibi problemlere neden olabilir.
DOMATES
Domatesin içerisinde bulunan tanik asit mide asidini yüksek oranda yükseltir. Bu durum mide ülserine neden olabilir.
ARMUT
Armutun içerisinde bulunan ham lif, aç karnına midenin içerisindeki mukoza zarlarına zarar verebilir.
YOĞURT
Aç karnına yoğurt yerseniz midede oluşan hidroklorik asit, laktik asit bakterilerini öldürür. Bu nedenle bu tür ürünler kahvaltıdan sonra tüketilmelidir.
ŞEKERLİ ÜRÜNLER
Şeker yemek insülin seviyesini yükseltir bu durum pankreasın iş yükünü önemli ölçüde artırır ve diyabet riskine neden olabilir.