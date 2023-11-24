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        Haberler Sağlık Bu yiyecekleri aç karnına yemeyin: Aç karnına tüketilmemesi gereken 20 yiyecek

        Aç karnına tüketilmemesi gereken 20 yiyecek

        Aç karnına tüketilen bazı yiyecekler mide ve bağırsağa zarar verebilir. İşte aç karnına tüketilmemesi gereken 20 yiyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 15:12 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:12
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        1

        MEYVE SUYU

        Özelikle meyve asitleri açısından yüksek olan turunçgiller, boş midede ekşimeye neden olabilr. Ayrıca gastrit ve mide ülseri riskini artırabilir.

        2

        ASİTLİ İÇECEKLER

        Sabahları asitli içecekler tüketmek mukoza zarına zarar verebilir. Mide kan akışını azaltarak yiyeceklerin daha yavaş sindirilmesine neden olabilir.

        3

        BAHARATLAR

        Baharatlı yiyecekler gaz oluşumuna neden olabilir ve midenizde asit üretimini artırabilir.

        4

        MUZ

        Mideniz boşken muz yemek kandaki magnezyum oranının yükselmesine neden olur. Bu durum kalp sağlığınıza zarar verebilir.

        5

        ÇİĞ SEBZELER

        Çig sebzeler zengin amino asit kaynaklarıdır. Ancak özellikle aç karnına tüketilen çiğ sebzeler yanma, şişkinlik ve karın ağrısı gibi problemlere neden olabilir.

        6

        DOMATES

        Domatesin içerisinde bulunan tanik asit mide asidini yüksek oranda yükseltir. Bu durum mide ülserine neden olabilir.

        7

        ARMUT

        Armutun içerisinde bulunan ham lif, aç karnına midenin içerisindeki mukoza zarlarına zarar verebilir.

        8

        YOĞURT

        Aç karnına yoğurt yerseniz midede oluşan hidroklorik asit, laktik asit bakterilerini öldürür. Bu nedenle bu tür ürünler kahvaltıdan sonra tüketilmelidir.

        9

        ŞEKERLİ ÜRÜNLER

        Şeker yemek insülin seviyesini yükseltir bu durum pankreasın iş yükünü önemli ölçüde artırır ve diyabet riskine neden olabilir.

        10

        MAYALI YİYECEKLER

        Maya içeren yiyecekler aç karnına mide zarına zarar verebilir ve şişkinliğe neden olur.

        Kaynak: Bright side

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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