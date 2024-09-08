Bu yolda hataya yer yok! Görüntüsüyle sürücüleri ve vatandaşları tedirgin ediyor

YOLU GÖRENLER TEDİRGİN OLUYOR

Özlükent Mahallesi sakinlerinden, muhtar azası Salih Tepe, AA muhabirine, yolun 2011 yılında HES projesi kapsamında yapıldığını belirterek, yolu o tarihten beri kullanmaya başladıklarını söyledi.

Şu anda tüm mahalle sakinlerinin yaz kış bu yolu kullandığını ifade eden Tepe, "Bizim için bu yolun hiçbir tehlikesi yok. Burası bizim için adeta bir velinimet oldu ama bu yolu görenler oldukça tedirgin oluyor." dedi.