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İstanbul'da maç nedeniyle bu yollar kapanacak!

İstanbul Valiliği bu akşam oynanacak Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı öncesi trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu. İşte kapanacak yollar ve alternatif olarak sunulan güzergahlar...

BU YOLLAR KAPANACAK! Son dakika: İstanbul'da maç nedeniyle kapatılacak yollar açıklandı - Haberler
İstanbul'da maç nedeniyle bu yollar kapanacak!
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İHA

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, bugün Galatasaray-Yeni Malatyaspor takımları arasında oynanacak Süper Lig müsabakası nedeniyle saat 17.30’dan itibaren kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

KAPATILACAK YOLLAR

"TEM Kuzey yan yoldan Cendere Caddesi’ne bağlantı yolu, Kağıthane’den gelip Azerbaycan Caddesi’nden Metin Oktay Caddesi’ne bağlanıp, TEM Kuzeye bağlantı yolu Metin Oktay Caddesi iki yönlü olarak hem Kâğıthane’den TEM’e bağlantı yolu hem de TEM Kuzey yan yoldan Vadi İstanbul’a bağlantı yolu, Kemerburgaz’dan gelip, Azerbaycan Caddesi’nden Vadi İstanbul köprüsünden Metin Oktay Caddesi’ni takiben TEM Kuzeye bağlantı yolu trafiğe kapatılacak".

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

"TEM Kuzey Yol Hasdal Bağlantı Yolu, Büyükdere Caddesi Maslak Ayazağa Caddesi Ayazağa Cendere Caddesi Azerbaycan Caddesi".

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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