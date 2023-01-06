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Bu zamana kadar 200 kişi kendiliğinden yanarak hayatını kaybetti: Bu nasıl olabiliyor?

Bir insanın kendiliğinde yanması kulağa inanılmaz gibi gelse de bu zamana kadar raporlara geçen birçok vaka var. Bu durumun nasıl olduğu hâlâ çözülemese de ortaya atılan ilginç bir teori, gizemi biraz aralıyor gibi.

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  • Bu zamana kadar 200 kişi kendiliğinden yanarak hayatını kaybetti: Bu nasıl olabiliyor?

    Bu zamana kadar tıp dünyasında açıklanamayan ancak raporlara birçok kere geçen bir dizi vaka yaşandı: insanların kendiliğinden yanması.

    Bu ilk okuyanlar için oldukça ilginç olabilir ancak son 300 yılda, 200 kişi, dışarıdan hiçbir müdahale olmadan kendiliğinden yanarak hayatını kaybetti. İnsanlar, her şey gayet normalken bir anda alev alıyordu.
  • Bu zamana kadar 200 kişi kendiliğinden yanarak hayatını kaybetti: Bu nasıl olabiliyor?

    Adelaide Üniversitesi'nden bir patolog olan Roger Byard, bu vakalarda; kişilerin el ve ayaklarının sağlam olduğunu, gövde ve kafanın ise yanarak küle dönüştüğünü buna rağmen etraftaki mobilyaların neredeyse hasar görmediğini söylüyor. 
  • Bu zamana kadar 200 kişi kendiliğinden yanarak hayatını kaybetti: Bu nasıl olabiliyor?

    Bu zamana kadar bu şekilde hayatını kaybeden insanların ortak bir özelliği var; olaydan hemen önce alkol tüketmeleri. Bu ortak nokta, insanların kendiliğinden yanmasının alkol tüketimiyle ilgili olduğunu düşündürdü. Ancak zamanla bu fikir de değişti ve olaylar obezite ve bağırsak gazlarına bağlandı.
  • Bu zamana kadar 200 kişi kendiliğinden yanarak hayatını kaybetti: Bu nasıl olabiliyor?

    Patolog Byard'ın bu konuda ilginç bir teorisi var. Byard, insanların yanmasının aniden meydana gelmediğini iddia ediyor. "Evet, insanların vücutları yanıyor ancak bunun kendiliğinden yanma olarak meydana geldiğine dair hiçbir kanıt yok."

    Byard'a göre; kişiler, kendi vücut yağlarından dolayı yanıyor. Vücut yağı, tıpkı bir alkol gibi yanıcı etki göstererek, vücudun alevler içinde kalmasını sağlıyor.
  • Bu zamana kadar 200 kişi kendiliğinden yanarak hayatını kaybetti: Bu nasıl olabiliyor?

    Eller ve ayaklar daha az yağ içerdiğinden, tamamen yok olacak kadar yanmıyorlar. 

    Daha önceki raporlara bakıldığında gerçekten bu şekilde hayatını kaybeden insanların el ve ayaklarının sağlam kaldığını görüyoruz. Şu ana kadar bu ilginç olaya dair akla en yatkın teori Byard'ın gibi gözüküyor.

    Kaynak: Science Alert

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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