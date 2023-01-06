Bu zamana kadar 200 kişi kendiliğinden yanarak hayatını kaybetti: Bu nasıl olabiliyor?

Patolog Byard'ın bu konuda ilginç bir teorisi var. Byard, insanların yanmasının aniden meydana gelmediğini iddia ediyor. "Evet, insanların vücutları yanıyor ancak bunun kendiliğinden yanma olarak meydana geldiğine dair hiçbir kanıt yok."

Byard'a göre; kişiler, kendi vücut yağlarından dolayı yanıyor. Vücut yağı, tıpkı bir alkol gibi yanıcı etki göstererek, vücudun alevler içinde kalmasını sağlıyor.