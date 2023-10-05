Haberler Sağlık Bu zararlarını öğrendikten sonra bir daha almayacaksınız! Dünyanın en zararlı besini!

Bulyonun bu zararlarını öğrendikten sonra bir daha almayacaksınız! Dünyanın en zararlı besini olarak seçilen bulyonun sadece bir küpü bile vücuda ciddi zararlar veriyor. Mutfaklarda yiyeceklere tat vermesi için kullanılan bu kimyasal bileşenin yol açtığı hastalıklar oldukça fazla. Habertürk Giriş: 05.10.2023 - 09:31 Güncelleme: 05.10.2023 - 09:31 facebook

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DÜNYANIN EN TEHLİKELİ BESİNLERİNDEN BİRİSİ: BULYON Çorbaların, pilavların içerisinde et, tavuk veya sebze suyu tadı vermesi için konulan bulyonlar sayısız hastalığa neden oluyor. İçerisinde bulunan MSG (Mono Sodyum Glutamat) bileşeni Çin tozu olarak adlandırılıyor.

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MSG (ÇİN TOZU) MADDESİ İÇERİSİNDE BULUNUYOR MSG maddesi tüketildiği zaman insanlarda anormal kalp atışı, nefes almada güçlük, beyin sisi ve hatta Alzheimer gibi hastalıklara yol açabiliyor. Sinir sistemini çökerten bu madde Alzheimer, Parkinson, Epilepsi ve Huntington gibi hastalıkların oluşmasına neden oluyor.