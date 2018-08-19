Bucheon 1995 - Daejeon Citizen düellosu

Güney Kore K Lig 2 heyecanı devam ediyor. Bucheon 1995, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü Daejeon Citizen takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:30. Maç öncesi Bucheon 1995 30 puanla 6. sırada, Daejeon Citizen 29 puanla 7. sırada bulunuyor. Bucheon 1995 son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Daejeon Citizen, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 714 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bucheon 1995 kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Daejeon Citizen sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Bucheon 1995 önceki hafta Suwon City mücadelesinde 2-0 yenildi.

Daejeon Citizen ise Seoul E-Land maçında 0-2 kazandı.

Bucheon 1995, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Bucheon 1995, kendi sahasında 9 gol attı, 15 gol yedi.

Daejeon Citizen, dış sahada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Daejeon Citizen 19 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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