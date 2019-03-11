'Buckingham Huriye' ve 'çıldırları'

'Hababam Sınıfı Yeniden'de İngilizce öğretmeni 'Buckingham Huriye'yi canlandıran Katipoğlu, çok güldürecek. Çayı sütsüz içmeyen, öğrencilerine ‘children' (çocuklar) yerine ‘çıldır' diyen öğretmenin lakabı da kendini İngiliz kültürüne adadığından 'Buckingham Huriye' Kendine has giyim tarzıyla tüm okulda dikkatleri çeken 'Buckingham Hayriye' de Hababam Sınıfı'ndan payına düşeni alacak.

Yapımcılığını HANN'ın üstlendiği ‘Hababam Sınıfı Yeniden' sinemaseverlere 5 Nisan'da ‘Hababam' ruhunu ve kardeşlik duygusunu hatırlatacak. Filmin, yönetmenliğini de son dönemin dikkat çeken genç ismi Doğa Can Anafarta üstleniyor.