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Berat Efe Parlar, sergilediği performansla alkışlandı

'Bücür'ün başrol oyuncusu Berat Efe Parlar, filmde sergilediği oyunculuk performansıyla izleyenleri kendisine yine hayran bıraktı

19.09.2018 - 14:26 | Güncelleme:

'Bücür', hastaneden kaçırılan bir bebeğin ergenlik yaşlarında annesiyle babasını bulmak amacıyla çıktığı macera dolu yolculuğu 21 Eylül'de beyazperdeye aksiyon-komedi tarzında yansıtacak.

Mehmet Çalışkan'ın haberine göre 'Bücür', hikâyesiyle çocukları, gençleri ve yetişkinlere 'Hiçbir zaman umudunu kaybetme. Sevdiklerinin peşinden koşmaktan vazgeçme' mesajını verecek. Yönetmenliğini Levent Kırca'nın oğlu Umut Kırca'nın yaptığı 'Bücür'de küçük dahi 'Umut'u 'Güldüy Güldüy Çocuk'un yetenekli ismi Berat Efe Parlar canlandırdı. Parlar'a Seçkin Özdemir, Seren Şirince, Taner Barlas, Ali Rıza Tanyeli, Ümit Erdim ve Hamdi Kahraman başrollerde eşlik etti.

BKM yapımı 'Bücür'ün özel gösteriminde oyuncular, Güldüy Güldüy Çocuk ekibi ve aileleri filmi birlikte izledi. Zaman zaman kahkahaların atıldığı, zaman zamansa göz yaşlarının akıtıldığı özel gösterimin sonundaki genel izlenim şu oldu: 'Berat Efe Parlar yine bücürlüğünü yaptı'...

'Bücür'ün yönetmeni Umut Kırca, heyecanını ve mutluluğunu şu sözlerle anlattı: “Gençlerin ön planda olduğu bir iş yapmak istedik. Hikâyemiz, 'Umut'un ailesini bulma yolculuğunu anlatıyor. Ailesini ararken de başına gelen olayları anlatıyoruz. Güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum, umarım izleyici de beğenir. Gençlere yönelik bir iş yapmak benim için önemliydi, projemizi de bunun üzerine hazırladık. Hayırlı olsun."

Küçük siber uzman 'Umut’u canlandıran Berat Efe Parlar duygularını “Filmin çekim sürecinde biz çok eğlendik, umarım sizler de izlerken eğlenirsiniz. Filmin yarısından çoğunda koştuk ve kilolarımızı verdik" sözleriyle dile getirdi.

Seren Şirince, “İlk günden beri ekiple birbirimizi tanıyor gibiydik. Bu enerjinin de izleyiciye geçeceğini düşünüyorum. Mutluyuz ve çok heyecanlıyız" derken Seçkin Özdemir ise film hakkındaki görüşlerini "Keyifli bir aile macerası çekmeye çalıştık. Ailelerin ve çocukların izlerken gerçekten keyif alacağı bir film oldu. Daha öncesinde birçok çocuk filmi yapıldı ama 'Bücür’ün aksiyonu daha bol. O bakımdan daha dikkat çekici olduğunu düşünüyorum” cümleleriyle dile getirdi.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



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