Budapest Honved - Debrecen maçı ne zaman?

Budapest Honved ve Debrecen, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Macaristan NB I maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. 12 puanlı Budapest Honved 2. sırada bulunuyor, Debrecen 9 puana sahip ve 5. sırada. Budapest Honved, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Debrecen son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 381 kodlu maçı oynayanlar; Budapest Honved galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.00, Debrecen galibiyet oranı 2.90.

Budapest Honved son haftadaki Vasas Budapest müsabasında 3-1 kazandı.

Debrecen ise Ujpest maçında 2-1 yenildi.

Budapest Honved, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Budapest Honved, kendi sahasında 8 gol attı, 5 gol yedi.

Debrecen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Debrecen, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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