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Budapeşte'yi bir de bu gözle değerlendirin!

Budapeşte'de yaşamak hayal değil!

Kimlerine göre romantik, kimilerine göre nostaljik, kimilerine göreyse bir tablo kadar sanatsal...

Tarihi zenginliği, kültürel birikim ve doğal güzelliğin kesişimi ile pek çok Türk tarafından İstanbul'a benzetilen, Macaristan'ın başkenti Budapeşte; son yıllarda Orta ve Doğu Avrupa'nın en gözde merkezi konumunda. Budapeşte'nin Türkler için tarihten gelen bir yakınlığı, samimiyeti, sıcaklığı da var.

Kendine özgü bu kentte yaşayan Türklerin, "İstanbul'dan daha güzel bir yer aradık, burayı bulduk" dediği rivayet edilir. İstanbul tartışmasız bizim gözdemiz, ancak bu söylem, iki şehrin birbirine ne kadar çok benzediğini anlatması bakımından önemli.

Budapeşte, Tuna nehrinin iki yakasındaki Budin ve Peşte şehirlerinin 17 Kasım 1873 yılında birleşmesiyle oluşmuştur.

‘Tuna’nın İncisi’, ‘Doğu’nun Paris’i', 'Avrupa'nın Yıldızı', 'Tuna'nın Kraliçesi' benzetmeleri, sözde kalan iltifatlar değil elbette. Tuna Nehri'nin tüm ihtişamıyla taçlandırdığı kent, dünyanın saygın yayınlarından Financial Times'ın "Geleceğin Avrupa Şehirleri" listesinde ilk sırada, "Avrupa'nın Yatırıma En Uygun Şehirleri" listesinde ise beşinci sırada bulunuyor.

CNN ve Conde Nast Traveller'ın "Dünyanın En Yaşanılabilir Şehirleri" listesinin de ikinci sırasında... Yani kentin geçmişi, bugünü ve geleceği ile albenisi çok yüksek.

Tuna Nehri, içinden, hatta tam ortasından geçtiği tek şehir olan Budapeşte'ye eşsiz bir manzara, biraz hüzün, çokça canlılık kazandırıyor. Kahverengi, yeşil, maun ya da mavi... Rengi tartışıladursun, anlatılan efsane "Budapeşte'de, Tuna'nın sadece aşıklara mavi gözüktüğü" şeklinde. Bu yüzden Budapeşte'ye "aşk şehri" diyenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çok.

Trinity Meydanı, Gellert Tepesi, Atatürk Caddesi, Gül Baba Türbesi, Margaret Island, Vörösmarty Meydanı, Peşte'nin en kalabalık ve popüler sokağı Vaci Utca, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Andrassy Bulvarı, UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak koruma altına alınan Kahramanlar Meydanı, Budapeşte’nin en büyük kilisesi olan St. Stephen Bazilikası, Parlamento Binası, Szechenyi Kaplıcaları ve meşhur Opera Binası ise mutlaka görmeniz gereken yerler.

Puslu, çoğu zaman sürprizlerle dolu havası, ihtişamlı mimarisi, etkileyici köprüleri, tarihe ışık tutan müzeleri, sıcaklık barındıran sokakları, kaplıcaları, hamamları, çeşmeleri, çigan müziği eşliğindeki dansları, gulaş çorbası, kürtoskalacsa tatlısı ile Türklerin çok da kendilerini yabancı hissetmedikleri, yaşamak için tercih ettiği Avrupa kentlerinden Budapeşte.

Geniş metro ağıyla ulaşımın oldukça kolay olduğu büyüleyici kent, gayrimenkul yatırımcılarının da ilgi odağı. Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip olan Macaristan, yatırımcı dostu vergi sistemi ile gelir vergisi yükünü hafifletiyor, yatırıma teşvik ediyor. Sağlam ve güvenilir arazi kayıt sistemi ile kira sözleşmeleri; uluslararası şartlara göre euro bazlı, enflasyon artışına endeksli olarak düzenleniyor.

Budapeşte, turistik olarak tartışmasız keyifli bir şehir...
Avrupa'ya yerleşmek, orada bir yaşam kurmak isteyenler içinse değerli fırsatlara sahip. Budapeşte'de yaşamak ve yatırım yapmak isteyenler için şehirdeki avantajlı gayrimenkul fırsatlarını değerlendirmenin tam zamanı gibi görünüyor.

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