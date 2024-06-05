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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Budapeşte Festival Orkestrası büyüledi

        Budapeşte Festival Orkestrası büyüledi

        İstanbul Müzik Festivali, Budapeşte Festival Orkestrası ve Francesco Piemontesi'nin Johannes Brahms'ın eserlerinin seslendirdiği büyüleyici performansına ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 10:42 Güncelleme: 05.06.2024 - 10:42
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        Budapeşte Festival Orkestrası büyüledi
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        Bu yıl 52’ncisi düzenlenen İstanbul Müzik Festivali, Budapeşte Festival Orkestrası ve Francesco Piemontesi’nin büyüleyici performansına ev sahipliği yaptı. Mercedes-Benz’in katkılarıyla gerçekleşen konserde Johannes Brahms’ın eserleri, Budapeşte Festival Orkestrası’nın etkileyici performansı ve usta piyanist Francesco Piemontesi’nin yorumuyla yeniden hayat buldu.

        Dünyanın en iyi orkestraları arasında gösterilen Budapeşte Festival Orkestrası ile Alman Klasik ve Romantik dönem repertuvarının önde gelen yorumcularından Francesco Piemontesi, Brahms'a adanmış bir konserle Bu yıl 52’ncisi düzenlenen İstanbul Müzik Festivali’ne konuk oldu. Günümüzün en vizyoner şeflerinden Iván Fischer’ın yönetimindeki konser, İzleyicilerden tam not alarak klasik müzik tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşattı.

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        #Budapeşte Festival Orkestrası
        #İstanbul Müzik Festivali
        #İKSV
        #konser
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