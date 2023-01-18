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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi

BUDO'da bazı seferler iptal
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AA

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 15.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Kuvvetli lodos dolayısıyla BUDO'nun 07.00-10.30 saatlerindeki 6 seferi de yapılamamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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