BUDO'dan yeni sefer iptalleri

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) saat 14.00 ve 17.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) saat 15.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) saat 15.30 ve Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) saat 16.55 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.

BUDO'nun saat 11.00'e kadar olan bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

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