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        Haberler Spor Basketbol Buducnost VOLI: 88 - Beşiktaş Fibabanka: 90 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Buducnost VOLI: 88 - Beşiktaş Fibabanka: 90 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 10. haftasında Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi deplasmanda 90-88 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 23:42 Güncelleme: 04.12.2024 - 23:42
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        BKT Avrupa Kupası A Grubu 10. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi deplasmanda 90-88 mağlup etti.

        Moraca Spor Salonu'nda oynanan ve ilk çeyreği 19-19 eşitlikle tamamlanan mücadelenin devre arasına Buducnost VOLI'nin 45-39 üstünlüğüyle gidildi.

        İkinci devrede daha etkili hücum eden Beşiktaş Fibabanka, üçüncü çeyreğini 65-60 önde bitirdiği mücadeleden 90-88 galip ayrıldı.

        Siyah-beyazlılarda Kelan Martin ve Jonah Mathews 20'şer sayı üretti. Ev sahibi takımda Kenan Kamenjas'ın 21 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

        Beşiktaş Fibabanka, bu sonuçla grupta 6. galibiyetini elde etti. Buducnost VOLI ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

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