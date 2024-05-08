Büfe sahibinden 13 yaşındaki kız çocuğuna şiddet!

Büfe sahibi, ‘Burada bekleme’ dediği kız çocuğunu tekme- tokat dövdü!
Batman'da bir büfenin önünde bekleyen 13 yaşındaki kız çocuğu, "Burada bekleme" denilerek iş yeri sahibi tarafından tekme tokat dövüldü. Korkunç olayda yere düşen kız çocuğu çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı
Batman'da büfe sahibi M.E. (52) iş yerinin yanında kaldırımda bekleyen 13 yaşındaki kız çocuğu F.D.E.’yi "Burada bekleme" diye uyardıktan sonra yaşanan tartışmanın ardından tekme- tokat dövdü.
DHA'nın haberine göre o anlar kameraya yansırken, gözaltına alınan M.E., çıkarıldığı mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.
GÖZALTINA ALINDI, EV HAPSİYLE CEZALANDIRILDI
Olay bir büfenin yanında meydana geldi. Büfe sahibi M.E. iş yerinin yanında kaldırımda bekleyen F.D.E. adlı kız çocuğunu "Burada bekleme" diyerek uyardı. Yaşanan tartışmanın ardından M.E., F.D.E.’yi tekme ve tokat atarak darp etmeye başladı. Yere düşen kız çocuğu çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, darp raporu alan kız çocuğunun şikayeti üzerine M.E. gözaltına alındı.
Bir suç kaydı bulunan M.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede ev hapsiyle cezalandırıldı.