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Haberler Gündem Büfedeki bir kişiye ateş açtı; yoldan geçen 2 kişiyi vurdu
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Büfeden alışveriş yapan kişiye ateş açtı; yoldan geçen 2 kişiyi vurdu

Gaziantep'te büfeden alışveriş yapan bir şahsa, 5 kişilik gruptan biri ateş açtı; 11 yaşındaki bir çocuk ve 22 yaşında bir gencin yaralanmasına sebep oldu. Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri arıyor.

Büfedeki bir kişiye ateş açtı; yoldan geçen 2 kişiyi vurdu
Büfedeki bir kişiye ateş açtı; yoldan geçen 2 kişiyi vurdu
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DHA

Gaziantep'te, 5 kişilik gruptan biri, büfeden alışveriş yapan kişiye, tüfekle ateş açtı. Bu sırada yoldan geçen Ö. D. (11) ile Abdullah Yiğit (22), saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

TÜFEKTEN ÇIKAN SAÇMALAR YOLDAN GEÇENLERİ YARALADI

Olay, öğle saatlerinde Ünaldı Mahallesi’nde meydana geldi. Yoldan geçen 5 kişiden biri, büfeden alışveriş yapan kişiye doğru tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada yoldan geçen Ö. D. ve Abdullah Yiğit’in yaralanmasına neden olurken, park halindeki araçlara da isabet etti.

BÜFEDEN ALIŞVERİŞ YAPAN KİŞİ DE BULUNAMADI!

Hem ateş eden grup hem de alışveriş yapan kişi, koşarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Yaralılar, ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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