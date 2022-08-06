Büfedeki bir kişiye ateş açtı; yoldan geçen 2 kişiyi vurdu

Gaziantep'te, 5 kişilik gruptan biri, büfeden alışveriş yapan kişiye, tüfekle ateş açtı. Bu sırada yoldan geçen Ö. D. (11) ile Abdullah Yiğit (22), saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

TÜFEKTEN ÇIKAN SAÇMALAR YOLDAN GEÇENLERİ YARALADI

Olay, öğle saatlerinde Ünaldı Mahallesi’nde meydana geldi. Yoldan geçen 5 kişiden biri, büfeden alışveriş yapan kişiye doğru tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada yoldan geçen Ö. D. ve Abdullah Yiğit’in yaralanmasına neden olurken, park halindeki araçlara da isabet etti.