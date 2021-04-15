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Buğday ekim alanı yüzde 30 artan Sivas'ta bahar yağışları çiftçiye can suyu oldu

Türkiye'nin önemli buğday üretim merkezlerinden Sivas'ta, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 artarak 450 bin hektarı bulan buğday ekim alanlarının baharda yeterli yağışları alması, çiftçinin beklentisini artırdı.

Buğday ekim alanı yüzde 30 artan Sivas'ta bahar yağışları çiftçiye can suyu oldu
AA

Türkiye'nin önemli buğday üretim merkezlerinden Sivas'ta, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 artarak 450 bin hektarı bulan buğday ekim alanlarının baharda yeterli yağışları alması, çiftçinin beklentisini artırdı.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, AA muhabirine, kentin tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyledi.

Özellikle buğday ekim alanlarının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 arttığına dikkati çeken Çetindağ, "Arazi bakımından Sivas'ı, 'Türkiye'nin en büyük buğday depolarından biri' diye tarif edebiliriz. Salgından önce yaklaşık 350 bin hektar buğday ekim alanımız vardı. Salgın başladıktan sonra Cumhurbaşkanımızın, 'Bir karış tarım toprağı boş kalmayacak' çağrısı üzerine Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinesinde biz bunu yaklaşık 450 bin hektara çıkardık." dedi.

- Yağışlı geçen bahar mevsimi rekolte beklentisini artırıyor

Çetindağ, 2020 yılında ekim zamanında kuraklığın etkili olduğunu belirterek, bu yıl ise yağışlı geçen bahar mevsiminin çiftçinin yüzünü güldürdüğünü dile getirdi.

Nisanda yağan karla çiftçilerin daha da umutlandığını anlatan Çetindağ, "Bu yağışlar rekoltenin artacak olması anlamına geliyor. Geçtiğimiz seneye baktığımızda yaklaşık 500 bin ton olan buğday rekoltemizin yağışların bu şekilde devam etmesi halinde 700 bin ton civarına çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Çetindağ, önlerindeki tek sıkıntının salgın döneminde artan gübre fiyatları olduğuna değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çiftçimiz yeteri kadar gübre kullanamadı. Bu belki rekolteyi etkileyebilir ama don olmadı, güzel bir bahar mevsimi geçiriyoruz ve yağışlar yeteri kadar alındı. Biz çiftçiler olarak ülkemize katma değer katmak ve insanlarımızı rahatlatmak için gece gündüz sahada çalışmaya devam edeceğiz ve güzel rekolteler çıkaracağız. Ben hem Sivas'ta hem de Türkiye genelinde bu dönemde buğday ve gıda açısından sıkıntı çekeceğimizi sanmıyorum. Vatandaşlarımızın korkmasına gerek yok, sadece salgın döneminde kendi sağlıklarına dikkat etsinler. Ne yiyecekte ne ekmekte hiçbir sıkıntımız bulunmuyor."

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