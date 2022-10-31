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Buğday fiyatlarında yükseliş

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişiminden çekilmesiyle buğday fiyatlarında yüzde 7'nin üzerinde bir yükseliş kaydedildi

Buğday fiyatlarında yükseliş
Buğday fiyatlarında yükseliş
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişiminden çekilmesi buğday fiyatlarında yükselişe yol açtı.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen Karadeniz Tahıl Girişimi, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanmıştı. Rus yetkililerin Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatlarının yoksul ülkelere gitmediği ve Rus tahıl ürünlerinin ihracatının gerçekleşmediği yönündeki açıklamaları, 120 gün süreli anlaşmanın geleceğini tartışmalı hale getirmişti.

Rusya'nın anlaşmadan çekilmesiyle Chicago Ticaret Borsası'nda (CBOT) buğday vadeli işlemleri yüzde 7.7 yükselerek 8.93 doları gördü. Ardından 8.80 dolara geriledi.

Mısır fiyatları ise yüzde 2.9 artarak 7 dolara ulaştı.

BM, Nato, ABD ve Avrupa Birliği Rusya'yı anlaşmaya uymaya çağırırken bu ülkeden henüz olumlu bir yanıt gelmedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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