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        Haberler Yaşam Buğday saplarını 65 yıldır sanata dönüştürüyor

        Buğday saplarını 65 yıldır sanata dönüştürüyor

        Hatay'da yaşayan 90 yaşındaki Niyazi Köleoğlu, 65 yıldır buğday saplarını örüp sanata dönüştürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 11:27 Güncelleme: 11.09.2024 - 11:27
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        Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Altınkaya köyünde yaşayan 90 yaşındaki Niyazi Köleoğlu, 65 yıldır buğday saplarından hasır örüp ailesinin geçimini sağlıyor.

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        İlerlemiş yaşına rağmen hasır örücülüğünü devam ettiren Köleoğlu, hasat zamanı tarlalardan toplanan buğday saplarını kök boya yardımıyla renklendiriyor.

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        Renklendirilip kurutulan buğday sapları, Köleoğlu’nun elinden sanata dönüşüyor.

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        #Buğday sapları
        #Buğday saplarından sanat
        #Hatay
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