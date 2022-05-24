Buğday üreticisinin istediği fiyat belli oldu

"Donuk alacak" sınırı 2 bin 500 TL oldu

AA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, buğday alım fiyatının kilogram başına 8 lira 50 kuruş olmasını beklediklerini söyledi.

Darcan, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ve ilçe ziraat oda başkanlarından oluşan Edirne Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımıyla buğday üreticisinin fiyat beklentisiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Darcan, burada yaptığı konuşmada, döviz kurlarında yaşanan dalgalanma, Rusya-Ukrayna Savaşı ve değişen iklim koşulları nedeniyle tarımda girdi maliyetlerinde çok ciddi artışlar olduğunu ifade etti.

Gübre, ilaç ve mazot fiyatlarının geçen yıla oranla ciddi artış gösterdiğini belirten Darcan, "Üretim sezonu boyunca yaptığımız tüm masrafları hesapladığımız zaman geçen yıl 867 lira olan bir dekar buğdayın maliyeti maalesef yüzde 280 artışla 2 bin 382 liraya çıkmış, 1 kilo dane maliyetimiz de 6 lira olmuştur." dedi.

Darcan, buğday alım fiyatına yönelik sektörde konuşulan rakamların düşük olduğunu savundu.

Çiftçinin buğday ekiminde tutulması ve gelecek yıl gıda krizinin daha da büyümemesi için iyi bir taban fiyatın açıklanması gerektiğini söyleyen Darcan, şunları kaydetti:

"Hububat taban fiyatı belirlenirken girdi maliyetleri, dünya piyasaları ve çiftçi refahı dikkate alınarak açıklanmazsa sorunlar daha da ağırlaşır. Çiftçiyi tarımda tutmanın yolu, onun zarar etmeden üretim sağlayacağı bir taban fiyat politikasıdır. Kuru tarım yapılan bölgelerde verimlerin yüksek olmayacağı göz önüne alınarak kilogram başına en az 8 lira 50 kuruş civarında taban fiyat açıklanmasını talep eder, kamuoyuna saygıyla sunarız."

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da çiftçinin olumsuz iklim koşullarından etkilenmemesi için baraj yatırımları tamamlanarak sulanabilir tarım arazilerinin artırılması gerektiğini belirtti.