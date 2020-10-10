Buğdayın atası siyez, Bursa'da üretilmeye başlandı

AA

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan siyez buğdayı, Bursa'da üretilmeye başlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ağırlıklı olarak Kastamonu'da yetiştirilen ve buğdayın atası olarak bilinen siyez buğdayının Bursa'da üretilebilmesi için çiftçilere dağıtılan tohumlar ürüne dönüştü.

Karacabey, Büyükorhan, Keles, Kestel, Orhaneli, Nilüfer, Harmancık, Yenişehir ve Mudanya ilçelerinde ekimi yapılan siyez buğdayı, hasat edildi.

Çiftçilerin dönüm başına 250 kilogram ürün elde ettiği, toplam 34 tona yakın siyez buğdayı, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Ekmek ve Besin Sanayi AŞ (BESAŞ) tarafından, kilogramı 2,5 liradan satın alındı.

Bursalı çiftçilerin yetiştirdiği buğdaylar, siyez ekmeği olarak, BESAŞ tarafından tüketiciyle buluşturulacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın bereketli topraklarıyla önemli bir tarım şehri olduğunu belirtti.

Tarımla ilgili hedefler belirlediklerini ve kırsal kalkınmanın sağlanması için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"BESAŞ şirketimizle sezon başında dağıttığımız siyez buğdayının hasadını yaptık. Böylece buğdayın atası olarak kabul edilen ve bazı kaynaklara göre 12 bin yıl önce kültüre alındığı sanılan siyez buğdayının Bursa'da üretimi gerçekleştirilmiş olduk. Türkiye'de yoğun olarak Kastamonu'da yetiştirilen siyez buğdayına ilgi, genetik yapısının bugüne kadar hiç değişmemiş olması nedeniyle giderek artıyor. Son yıllarda organik ürünlere ilginin artması, fonksiyonel gıda arayışları, vitamin, mineral ve lif bakımından zengin olan eski buğdayları yeniden gündeme getirdi. Hasat edilen 34 tona yakın siyez buğdayı, işlenerek sofralarda yer alacak. Gluten oranı düşük olan siyez buğdayı, modern buğdaya göre iki kat daha fazla A vitamini, daha fazla demir içeriyor ve genetik yapısında herhangi bir değişim olmadığı için de sağlık açısından bir risk taşımıyor. Bu ürünün Bursa'da yetişmesi için emek veren herkese teşekkür ediyorum."