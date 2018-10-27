Bugsaş Spor - Tokatspor rakamlar

Bugsaş Spor ve Tokatspor, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:30. Maç öncesi Bugsaş Spor 13 puanla 9. sırada, Tokatspor 6 puanla 16. sırada bulunuyor. Bugsaş Spor, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Tokatspor, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 246 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bugsaş Spor kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Tokatspor sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Bugsaş Spor son haftadaki Kırklarelispor müsabasında 0-2 yenildi.

Tokatspor ise Eyüpspor maçında 1-4 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Bugsaş Spor, 6 gol attı ve 8 gol yedi.

Tokatspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tokatspor, 1 gol atarken 4 gol yedi.

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