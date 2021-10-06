Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Bugün (6 Ekim) TV'de neler var? Show TV, TRT1, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, ATV yayın akışı

6 Ekim Çarşamba akşamı evinde televizyon izleyecek olanlar "Bugün TV'de neler var?" sorusunu araştırıyor. Televizyon kanallarının günlük yayın akışı merak konusu oldu. Her akşam olduğu gibi bu akşam da pek çok dizi, film ve yarışma programı televizyon ekranlarında seyircilerle buluşacak. 6 Ekim Salı Show TV, TRT1, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, ATV yayın akışı

Bugün (6 Ekim) TV'de neler var? Show TV, TRT1, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, ATV yayın akışı

6 Ekim Çarşamba günü televizyon yayın akışı belli oldu. ATV, SHOW TV, FOX TV, TRT 1, KANAL D, STAR TV, TV8 ve pek çok kanal gün içerisinde ekranda olacak yapımları duyurdu. 6 Ekim akşamı televizyon ekranlarında Dünya Hali, Gladyatör, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Hükümet Kadın 2, Kanunsuz Topraklar, MasterChef Türkiye gibi yapımlar reyting yarışına girecek. İşte yayın akışı....

TRT 1 YAYIN AKIŞI

11.40: Benim Adım Melek

15.15: Gönül Dağı

19.00: Ana Haber

19.55: İddiaların Aksine
20.00: Dünya Hai

21.30: Yabancı Sinema/ Müttefik
23.50: Masumlar Apartmanı
02.30: Gönül Dağı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00: Bir Başka Güzel

15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10: Senin Hayatın
18.45: Show Ana Haber Canlı

20.00: Gladyatör

23.15: Hızlı ve Öfkeli
01.30: Gladyatör

04.15: Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

13.00: Gün Ortası
14.00: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16.20: Esra Erol'da

19.00: ATV Ana Haber

20.00: Kuruluş Osman

00.20: Kuruluş Osman

03.20: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

05.35: Akıncı

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.15: Gelinim Mutfakta

15.45: Ece Üner ile Susma

18.45: Kanal D Ana Haber

20.00: Sadakatsiz
23.45: Yargı

02.30: Gelinim Mutfakta

04.30: Ece Üner ile Susma

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00: Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16.00: Kiralık Aşk

18.30: STAR HABER (Ana Haber)

20.00: Hükümet Kadın 2
22.15: Hükümet Kadın 2

00.30: Sabahın Sultanı Seda Sayan
03.00: Güzel Köylü
05.00: Kiralık Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00: En Hamarat Benim

16.00: Fulya ile Umudun Olsun

19.00: SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20.00: Kanunsuz Topraklar
01.30: Son Yaz

04.15: Kefaret

05.45: Son Yaz

TV8 YAYIN AKIŞI

11.15: MasterChef Türkiye

16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20.00: MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00.15: Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03.00: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05.00: Dizi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

HBO Max Türkiye'ye ne zaman gelecek? HBO Max Türkiye fiyatı ne kadar olacak?
TELEVİZYON HBO Max Türkiye'ye ne zaman gelecek?
Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? (6 Ekim ATV yayın akışı) Kuruluş Osman ne zaman yayınlanacak?
TELEVİZYON Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?
'İçimizden Biri' 5. bölüm tanıtım: Havva, Adam'dan ayrılıyor
TELEVİZYON Havva, Adam'dan ayrılıyor
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları belli oldu! Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki (9 Ekim) konukları ki
TELEVİZYON Şarkılar Bizi Söyler 9 Ekim konukları!
'Aziz'in güçlü ve karizmatik erkekleri!
TELEVİZYON 'Aziz'in güçlü ve karizmatik erkekleri!
'İçimizden Biri' 5. bölüm tanıtımı: 'Ben senden ayrılmak istiyorum'
TELEVİZYON "Ben senden ayrılmak istiyorum"
Reyting sonuçları 5 Ekim Salı | AB ve total reyting sıralması - İlk 10
TELEVİZYON Gözler güncel reyting sonuçlarında
Çakallarla Dans 4 nerede çekildi? Çakallarla Dans 4 oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 filmi konusu
TELEVİZYON Çakallarla Dans 4 filmi oyuncuları kimler?
İçimizden Biri oyuncuları kim, isimleri ve karakterleri ne? İçimizden Biri hangi gün yayınlanıyor?
TELEVİZYON İçimizden Biri oyuncuları kim?
Evlilik Hakkında Her Şey hangi gün? Evlilik Hakkında Her Şey dizi oyuncuları ve konusu
TELEVİZYON Evlilik Hakkında Her Şey dizi oyuncuları kim?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.