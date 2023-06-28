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Kurban Bayramında AVM'ler çalışıyor mu, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Kurban Bayramı AVM çalışma saatleri merak konusu oldu. Kurban Bayramı tatili olan 28 Haziran ve 1 Temmuz günleri arasında kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermiyor. Bayramın ilk günü marketler kapalı olurken gözler Kurban Bayramında AVM'lerin çalışma saatine çevrildi. İşte 2023 Kurban Bayramı AVM'lerin çalışma durumu ve saatleri...

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  • Bugün AVM'ler açık mı kapalı mı? 28, 29, 30 Haziran 2023 Kurban Bayramında bugün AVM'ler çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    Bayramda AVM'lerin çalışma durumu araştırılmaya başlandı. Bu yıl 28 Haziran Çarşamba günü başlayan Kurban Bayramı 1 Temmuz'da sona eriyor. Yılın ikinci bayramında AVM'deki işlerini halletmek isteyenler "Kurban Bayramında AVM'ler çalışıyor mu, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Alışveriş Merkezlerindeki mağazalar ve yemek yerlerinin çalışma durumları ve saatleri bayramda değişiklik gösterebiliyor. İşte 2023 bayramda AVM'lerin çalışma durumu ve saati...
  • Bugün AVM'ler açık mı kapalı mı? 28, 29, 30 Haziran 2023 Kurban Bayramında bugün AVM'ler çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    BAYRAMDA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AÇIK MI?

    Alışveriş merkezleri, aksi bir karar alınmadığı takdirde bayram boyunca hizmet veriyor. Ancak, AVM'ler bayramın ilk günlerinde daha geç açılıyor.
  • Bugün AVM'ler açık mı kapalı mı? 28, 29, 30 Haziran 2023 Kurban Bayramında bugün AVM'ler çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    BAYRAMDA AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

    AVM'ler normal günlerde 10:00 ile 22:00 saatleri arasında hizmet veriyor fakat bayramda kapanış saati 23:00'e kadar uzayabilir.

    Ramazan Bayramı'nın ilk günü bazı AVM'ler saat 12.00 ya da 13.00'te açılacak. Bu nedenle AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek ve mağduriyet yaşamamak için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayarak bilgi edinmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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