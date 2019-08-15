Bugün bankalar açık mı? 15 Ağustos 2019 bankalar açık mı? Bankaların çalışma günleri ve saatleri hts

Tüm İslam alemi ve ülkemizde idrak edilen Kurban Bayramı sona erdi. Bayram tatilinin ardından, bugün bankalardan hizmet almak isteyen milyonlarca vatandaş banka şubelerinin açık olup olmadığını merak ediyor.

Peki bugün yani 15 Ağustos 2019 Perşembe günü bankalar açık mı? Bankaların yıl boyunca süregelen mesai günleri ve saatleri nasıldır? İşte detaylar...

15 AĞUSTOS 2019 BANKALAR AÇIK MI?

Türkiye'deki tüm bankalar 15 Ağustos 2019 Perşembe günü yani bugün, müşterilerine hizmet veriyorlar.

BANKALARIN ÇALIŞMA GÜNLERİ VE SAATLERİ

Genel olarak baktığımızda bankacılık sektöründe mesai saatleri, sabah 08.30-09.00’da başlayıp, akşam da 17.00-17.30 saatlerinde sona ermektedir. Birçok banka öğle yemeği molası vermezken, öğle arası yapan bankalar 12.30-13.30 saatleri arasında çalışmazlar.

Bankalar hafta sonu cumartesi ve pazar günlerinde; Ramazan ve Kurban bayramlarında ve 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi resmi tatil günleri veya milli bayramlarda kapalıdır.