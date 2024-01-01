Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2024 Pazartesi bugün banka şubelerinde işlem yapacaklar dikkat! - Merak Edilenler Haberleri

Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2024 Pazartesi bugün banka şubelerinde işlem yapacaklar dikkat! - Merak Edilenler Haberleri

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1 Ocak, yeni yılda Pazartesi gününe denk geliyor. Önümüzdeki Pazartesi günü yani yarın bankalarda işlem yapacaklar ise merak içerisinde "1 Ocak Pazartesi günü yani bugün bankalar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 1 Ocak'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu? İşte merak edilen sorunun cevabı...