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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2024 Pazartesi bugün banka şubelerinde işlem yapacaklar dikkat! - Merak Edilenler Haberleri

        Bugün bankalar açık mı? 1 Ocak Pazartesi bugün banka işlemi yapacaklar dikkat!

        Bugün bankalar açık mı? Bilindiği üzere 1 Ocak Pazartesi günü yılbaşı nedeniyle resmi tatil olacak. Pazartesi günü bankalarda iş yapacaklar merak içerisinde "1 Ocak 2024 Pazartesi günü bankalar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 02:13 Güncelleme: 01.01.2024 - 02:13
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        1 Ocak, yeni yılda Pazartesi gününe denk geliyor. Önümüzdeki Pazartesi günü yani yarın bankalarda işlem yapacaklar ise merak içerisinde "1 Ocak Pazartesi günü yani bugün bankalar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 1 Ocak'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu? İşte merak edilen sorunun cevabı...

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        BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

        Bu yıl 31 Aralık tarihi pazar gününe denk gelirken, yeni yılın ilk günü ise pazartesi olacak.

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        1 Ocak 2023 ise Pazartesi gününe denk geliyor.

        Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için tatil olacak. Buna göre 1 Ocak Pazartesi günü bankalar kapalı olacak.

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        2 Ocak Salı günü ise tüm Bankalar saat 09.00'da açılacak.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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