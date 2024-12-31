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        Haberler Bilgi Yaşam 1 Ocak Borsa açık mı? 1 Ocak Çarşamba günü borsalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

        1 Ocak'ta borsa açık mı, kapalı mı? 1 Ocak Çarşamba günü borsalar çalışıyor mu?

        Borsa'da işlem yapmak isteyenler 1 Ocak borsanın çalışma durumunu sorguluyor. 1 Ocak resmi tatil olduğundan kamu ve özel bankalar kapalı olacak. Bunun yanı sıra eczaneler ve noterler nöbetçi olarak çalışmaya devam edecek. Peki borsa açık mı, kapalı mı? 1 Ocak'ta borsalar çalışıyor mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 09:52 Güncelleme: 31.12.2024 - 17:55
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        Yılbaşının gelmesiyle borsanın çalışma saatleri de bir kez daha araştırılmaya başlandı. Yatırımcılar borsanın 1 Ocak'ta açık olup olmadığını araştırıyor. 31 Aralık Salı günü borsa açıktı. Peki, 1 Ocak borsa açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

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        1 OCAK BORSA AÇIK MI?

        Borsa 1 Ocak Çarşamba günü kapalı olacak. Borsa İstanbul bankalar kapalı olduğu gün çalışmıyor. Bu sebeple 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 15 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos ile beraber Kurban ve Ramazan Bayramı gibi dini günlerde kapalı olur.

        Borsa 2 Ocak Perşembe günü açılacak. Perşembe günü borsada alım ve satım işlemi yapılacak.

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        1 OCAK PAZARTESİ HANGİ KURUMLAR KAPALI?

        1 Ocak resmi tatiller arasında yer aldığı için borsa, banka, eczane, okullar, üniversiteler, PTT gibi kurumlar kapalı olacak.

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