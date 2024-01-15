Bugün hangi maçlar var? İşte 15 Ocak Pazartesi günü maçları
Süper Lig'de heyecan devam ediyor... Ligin 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep'i İrfan Can'ın attığı golle 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Süper Lig'de 20. haftanın perdesi bu akşam oynanacak olan Kayserispor - Galatasaray maçıyla kapanacak. Cimbom, rakibini yenerek lider Fenerbahçe'yi takibini sürdürmek istiyor. Öte yandan 1. Lig mücadelesinde de Altay evinde Şanlıurfaspor'u konuk edecek. İşte, 15 Ocak Pazartesi futbolda günün maç programı...
Bugün (15 Ocak) hangi maçlar var? Futbol gündemini kaçırmadan takip edenler "Bugün hangi maçlar var?" diye araştırıyor. Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerdeki maç programını sizler için derledik. Peki, 15 Ocak Pazartesi (bugün) hangi maçlar var? İşte, detaylar...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
20:00 Galatasaray - Kayserispor (beIN Sports 1)
20:00 Altay - Şanlıurfaspor (TRT Spor)
15 OCAK BU AKŞAMKİ MAÇLAR SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
22:45 Atalanta - Frosinone (S Sport Plus, S Sport 2)
23:15 Vitoria Guimaraes - Arouca (Eurosport)