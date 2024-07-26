26 Temmuz Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta?
Bugün öğle namazı saatinde kılınacak olan Cuma namazı için cemaat camilere akın edecek. Diyanet İşleri, 81 ilin Cuma namazı saatlerini paylaştı. Peki, bugün Cuma namazı kaçta? İşte, 26 Temmuz 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri...
Her Cuma olduğu gibi bu Cuma günü de cemaat namaz kılmak için bir araya gelecek. Cuma namazı saati her hafta değişiyor ve saatler, Diyanet İşleri tarafından açıklanıyor. İşte, 26 Temmuz 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri...
26 TEMMUZ İSTANBUL’DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul’da cuma namazı saat 13.16’de kılınacak.
26 TEMMUZ ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara’da cuma namazı saat 13.00'de kılınacak.
26 TEMMUZ İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de Cuma namazı saat 13.23'te kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?
Cuma namazı adından da anlaşıldığı üzere Cuma günü, öğle vakti ezan okunduktan sonra kılınır.