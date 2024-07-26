Her Cuma olduğu gibi bu Cuma günü de cemaat namaz kılmak için bir araya gelecek. Cuma namazı saati her hafta değişiyor ve saatler, Diyanet İşleri tarafından açıklanıyor. İşte, 26 Temmuz 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri...