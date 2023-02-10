Cuma gününde camide ibadetlerini yerine getirecek olan kişiler Cuma namazı vakitleri ile ezanın okuınacağı saate ilişkin araştırmalar yapıyor. Müslüman aleminde birlik beraberlik sembolü olan Cuma gününün gelişiyle birlikte gündeme gelen Cuma namazı saatleri Diyanet tarafından yayınlanıyor. İşte "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun yanıtı ile 10 Şubat 2023 il il İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa Cuma namazı vakitleri...