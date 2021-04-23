Bugün Cuma namazı kılmak isteyenler resmi tatil ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle "Bugün Cuma namazı serbest mi? 23 Nisan Cuma namazı kılınacak mı?" sorularının cevabını merak edip araştırıyor. Merak edilen soruyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi. İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre Cuma namazı ile ilgili soruların cevabı...

BUGÜN CUMA NAMAZI KILINABİLECEK Mİ?

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 23 Nisan 2021 cuma günü vatandaşlarımız cuma namazı için camilere gidebilecekler mi?" sorusunun yanıtında ise bakanlığın daha önceki açıklamalarında, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının cuma günlerine denk gelmesi halinde vatandaşların araç kullanmaksızın kendilerine en yakın camiye cuma namazı için gidip gelebileceklerinin belirtildiği anımsatıldı.