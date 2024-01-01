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Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak her sene olduğu gibi bu yıl de tatil olacak. Sağlık sorunları nedeniyle ilaca ihtiyacı olan vatandaşlar "1 Ocak bugün eczaneler açık mı? Yılbaşında 1 Ocak 2024 bugün eczaneler kapalı mı, kaça kadar açık?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, konuya dair detaylar...