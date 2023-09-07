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        Haberler Yaşam Bugün görmeniz gereken birbirinden ilginç 16 fotoğraf

        Bugün görmeniz gereken birbirinden ilginç 16 fotoğraf

        Hayat her daim sürprizlerle doludur ve bazen bu beklenmedik olaylar, günlük hayatımızda ilginç bir şekilde ortaya çıkabilir. İşte, hem keyfinizi yerine getirecek hem de ilginç manzaralara şahit olacağınız 16 fotoğraf...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 09:30 Güncelleme: 07.09.2023 - 09:30
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        1

        "Görünüşe göre bir pizza dergisi var."

        2

        "Tuhaf şekilli bir bulut."

        3

        "Erimiş elma heykelleri."

        4

        "Dev limonlar."

        5

        "Tavuk ayağı ve ördek dili aromalı cips yedim."

        6

        "Bu umumi tuvaletteki sifon kilitliydi."

        7

        "İş arkadaşımın farklı sos paketlerinden oluşan bir koleksiyon dosyası var."

        8

        "Kolumdaki çiller neredeyse kusursuz bir kare şeklinde."

        9

        "Köpeğimin göğsündeki desen hapşırmak üzere olan bir kediye benziyor."

        10

        "Bugün bulduğum bu iki renkli yaprak."

        11

        "Evin ölçekli modeli olan posta kutusu."

        12

        “Kuşumda bu minik tüyü buldum.”

        13

        “Kamyonumun tekerleklerindeki buz sarkıtları.”

        14

        "Bugün tavuklarımdan minik bir yumurta."

        15

        "Bu arabanın üzerindeki kir, bir orman silüeti gibi görünüyor."

        16

        "Bu üzümleri bana arkadaşım gönderdi."

        Kaynak: Reddit

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