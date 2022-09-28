Şok gelişme: Sezer ve Ersin tutuklandı 0:00 / 0:00

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Dürdane Kut ve oğlu Ahmet Kut, cinayete kurban giden Mustafa Kut'un katilini bulmak için Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme'ye başvurdu. Ailenin bilgi sahibi olduğunu iddia ettiği Ersin canlı yayına katıldı.

27 Eylül Salı günkü yayında Ersin, Didem Arslan Yılmaz ve ekibinin soruları üzerine Mustafa Kut'un, Sezer tarafından öldürüldüğünü itiraf etti.

Katil zanlısı olduğu iddia edilen Sezer, Balıkesir İl Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Ersin de stüdyoya gelen emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün hakim karşısına çıkarılan Ersin ve Sezer tutuklandı.