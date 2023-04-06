Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 Nisan 2023 Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV, TRT 1 yayın akışı

Kanalların TV yayın akışı televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Bu akşamı evlerinde televizyon karşısında geçirecek olanların gözü "Bugün TV'de ne var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?" sorusuna çevrildi. 6 Nisan 2023 Perşembe TV yayın akışına göre; Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Aldatmak, Camdaki Kız, Yüz Yıllık Mucize, Gülcemal, Al Sancak ve Survivor 2023 gibi yapımlar ekranlara gelecek. İşte 6 Nisan 2023 Perşembe bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Bugün hangi diziler ve filmler var? 6 Nisan 2023 Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV, TRT 1 yayın akışı

    Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak dizi, film ve programlar araştırılıyor. Bu akşam Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV, TRT 1 kanallarında izleyici ile buluşacak yapımları haberimizde derledik. Peki, bu akşam televizyonda neler, hangi dizi ve filmler var? İşte 6 Nisan 2023 TV yayın akışı...
  • Bugün hangi diziler ve filmler var? 6 Nisan 2023 Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV, TRT 1 yayın akışı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Baba

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    00:15 Kızılcık Şerbeti

    02:45 Aile
  • Bugün hangi diziler ve filmler var? 6 Nisan 2023 Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV, TRT 1 yayın akışı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:15 Asi

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Hayat Şarkısı

    12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk ve Umut

    17:00 Hicran

    18:40 Kanal D Ana Haber

    20:00 Camdaki Kız

    00:15 Kraliçe

    02:00 Kuzey Güney

    03:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

    05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
  • Bugün hangi diziler ve filmler var? 6 Nisan 2023 Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV, TRT 1 yayın akışı

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi

    07:00 Hz. Ömer

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 atv Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol'da

    18:45 atv Ana Haber

    19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

    20:10 Aldatmak

    00:20 Kuruluş Osman

    02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

    02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
  • Bugün hangi diziler ve filmler var? 6 Nisan 2023 Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV, TRT 1 yayın akışı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün 

    09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

    16:00 Toprak ile Fidan

    17:00 Söz

    18:15 Star Haber

    19:00 Çok Güzel Hareketler 2

    20:00 Yüz Yıllık Mucize

    00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

    02:30 Toprak ile Fidan

    03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

    05:30 Söz
  • Bugün hangi diziler ve filmler var? 6 Nisan 2023 Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV, TRT 1 yayın akışı

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    07.45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

    10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

    12.15 Yalnız Kalpler

    13.45 En Hamarat Benim

    16.45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

    17.30 Adım Farah

    19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    20.00 Gülcemal

    00.45 Adım Farah

    03.30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

    05.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

    06.15 Yalnız Kalpler
  • Bugün hangi diziler ve filmler var? 6 Nisan 2023 Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV, TRT 1 yayın akışı

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    06:10 Kara Tahta

    08:45 Bu Toprağın Sesi

    10:25 1 Çorba

    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

    13:15 Seksenler

    15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

    17:40 İddiaların Aksine

    17:45 Ana Haber

    18:15 Ramazan Sevinci

    20:00 Al Sancak

    23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

    01:05 Gönül Dağı

    02:20 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

    03:20 Sahur Bereketi

    05:05 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

    06:00 Kapanış
  • Bugün hangi diziler ve filmler var? 6 Nisan 2023 Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV, TRT 1 yayın akışı

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

    08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı

    11:15 Survivor 2023

    12:15 Survivor Panorama / Canlı

    15:00 Canım Annem / Yeni Bölüm

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

    20:00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm

    00:15 Survivor Ekstra/ Canlı

    01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan

    02:45 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    04:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan

    05:30 Canım Annem

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.