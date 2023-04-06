Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak dizi, film ve programlar araştırılıyor. Bu akşam Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV, TRT 1 kanallarında izleyici ile buluşacak yapımları haberimizde derledik. Peki, bu akşam televizyonda neler, hangi dizi ve filmler var? İşte 6 Nisan 2023 TV yayın akışı...