Futbolda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son gününde Süper Lig'de ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki önemli maçları bir araya getirdik. İşte, ligimizde şampiyonluk adaylarından Trabzonspor ve Adana Demirspor'un da sahne alacağı günün programı..