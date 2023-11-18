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        Haberler Spor Futbol Bugün hangi maçlar oynanacak ve kimin maçı var? 18 Kasım Cumartesi günü maçları... - Futbol Haberleri

        Bugün hangi maçlar oynanacak ve kimin maçı var? 18 Kasım Cumartesi günü maçları...

        Futbolda milli ara zamanı geldi çattı. Hafta itibariyle başlayan arada A Milli Futbol Takımımız da Almanya ile hazırlık maçına, Galler ile Euro 2024 Elemeleri D Grubu son maçına çıkacak. İşte, 18 Kasım Cumartesi günü itibariyle oynanacak karşılaşmaların listesi...

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        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 01:54 Güncelleme: 18.11.2023 - 01:54
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        Hafta sonunun gelmesiyle birlikte futbolseverler, bugün oynanacak maçlara ilişkin arayışları başladı. A Milli Futbol Takımımızın da sahaya çıkacağı günde, birbirinden heyecanlı mücadeleler futbolseverlerle buluşacak. İşte, 18 Kasım Cumartesi günü oynanancak maçların programı...

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        18 KASIM BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        22.45 Almanya Türkiye hazırlık maçı

        TRT 1'de canlı yayınlanacak zorlu mücadele Berlin'de oynanacak.

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        EURO 2024 ELEMELERİ

        B Grubu

        22.45 Fransa-Cebelitarık
        22.45 Hollanda-İrlanda Cumhuriyeti

        D Grubu

        17.00 Ermenistan-Galler
        20.00 Letonya-Hırvatistan

        4

        I Grubu

        20.00 Belarus-Andorra
        22.45 İsviçre-Kosova
        22.45 İsrail-Romanya

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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