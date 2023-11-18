Bugün hangi maçlar oynanacak ve kimin maçı var? 18 Kasım Cumartesi günü maçları...
Futbolda milli ara zamanı geldi çattı. Hafta itibariyle başlayan arada A Milli Futbol Takımımız da Almanya ile hazırlık maçına, Galler ile Euro 2024 Elemeleri D Grubu son maçına çıkacak. İşte, 18 Kasım Cumartesi günü itibariyle oynanacak karşılaşmaların listesi...
Hafta sonunun gelmesiyle birlikte futbolseverler, bugün oynanacak maçlara ilişkin arayışları başladı. A Milli Futbol Takımımızın da sahaya çıkacağı günde, birbirinden heyecanlı mücadeleler futbolseverlerle buluşacak. İşte, 18 Kasım Cumartesi günü oynanancak maçların programı...
18 KASIM BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
22.45 Almanya Türkiye hazırlık maçı
TRT 1'de canlı yayınlanacak zorlu mücadele Berlin'de oynanacak.
EURO 2024 ELEMELERİ
B Grubu
22.45 Fransa-Cebelitarık
22.45 Hollanda-İrlanda Cumhuriyeti
D Grubu
17.00 Ermenistan-Galler
20.00 Letonya-Hırvatistan