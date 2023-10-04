Bugün hangi maçlar oynanacak ve kimin maçı var? 4 Ekim Şampiyonlar Ligi maçları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın son maçları bu akşam oynanacak. Manchester City, Barcelona ve PSG gibi devlerin sahne alacağı gecede birbirinden çarpıcı maçlar futbolseverle buluşacak. İşte, 4 Ekim Çarşamba günü itibariyle devler liginde oynanacak maçların programı, başlama saatleri ve yayıncı kuruluşlarına dair tüm bilinmesi gerekenler...
Avrupa kupaları heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde bugün 2. hafta maçları 19:45 ve 22:00 seanslarıyla sona erecek. Zorlu mücadelelerin oynanacağı günden Newcastle United ile PSG, Borussia Dortmund ile Milan'ın karşı karşıya geleceği F grubu maçları oldukça dikkat çekiyor. İşte, devler liginde günün programı...
3 EKİM SALI UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI
E GRUBU
Atletico Madrid - Feyenoord (19:45) - TV8,5
Celtic - Lazio (22:00) - Exxen
F GRUBU
Borussia Dortmund - Milan (22:00) - Exxen
Newcastle United - PSG (22:00) - TV8,5